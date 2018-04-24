جامعة البحرين تفوز بالمركز الأول في مسابقة تحدي التداول الاستثماري

المنامة في 24 أبريل/ بنا / أحرزت جامعة البحرين المركز الأول في برنامج تحدي التداول الاستثماري «تريد كويست»- Trade Quest - الذي تنظمه بورصة البحرين، وهو برنامج تحدٍ افتراضي يحاكي تجربة التداول الاستثماري في الأسواق المالية العالمية.



ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلبة المشاركين وإكسابهم الخبرة العملية في مجال الاستثمار من خلال تعرف الأنظمة والقوانين المطبقة في تلك الأسواق، وتحليل الأسهم واختيارها، وإدارة محفظة من الأدوات الاستثمارية في الشركات المدرجة في بورصة نيويورك وبورصة البحرين.



وتقوم الفرق المشاركة في المسابقة بتقديم عرض توضيحي أمام لجنة تقييم الاستثمار توضح فيه استراتيجية الفريق، وأداءه وأهدافه المرحلية، على أن تقوم لجنة الاستثمار بتقييم الفرق وفق معايير دقة المعلومات، وعمق التحليل، والبحث، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق العام بين أعضاء الفريق، وتستند النتيجة النهائية إلى تقييم معطيات كمية ونوعية مختلفة.



ومن جهته قدم عميد كلية إدارة الأعمال الأستاذ الدكتور منور ملوح الشمري، ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل الدكتور محمد عطية الله عبدالله التهنئة والشكر للطلبة أعضاء فريق كلية إدارة الأعمال الفائزين في المسابقة على جهودهم الاستثنائية التي أوصلتهم للفوز الباهر، وإلى مرشدة الفريق الدكتورة رباب حسن أحمد الأستاذ المساعد في التمويل على التوجيه والإشراف الأكاديمي، وتقديم الاستشارات لأعضاء الفريق خلال فترة البرنامج.



واشتمل الفريق الفائز في المسابقة على الطلبة: جمانة عبدالله الماجد، وياسر علي عباس، وزين عادل القطان، ومرتضى أحمد محمد، وأمل عبد الرسول مهدي، وحسين محمود غريب، وجاسم فائز بو حسين.







ل.ب/و.ش



بنا 0951 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/24 - 15 : 01 PM