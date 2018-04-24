الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة الى الولايات المتحدة ويلقي خطابا أمام الكونغرس غدا

واشنطن في 24 أبريل/ بنا / التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال ماكرون إنه بحث مع ترامب عدة قضايا ثنائية تتعلق بالأمن والتجارة وكذلك القضايا متعددة الأطراف.



واضف ماكرون في تصريحات "هذه زيارة مهمة للغاية في ظل الوضع الراهن الذي يكتنفه الكثير من الغموض ويواجه مشكلات وأحيانا تهديدات".

وسيلقي ماكرون خطابًا أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس يوم غد الأربعاء بحسب الجدول الزمني الذي أصدره البيت الأبيض.



وقبل توجهه الى البيت الابيض زار ماكرون مع زوجته بريجيت نصب لينكولن الشهير المقام تكريما للرئيس الاميركي السادس عشر.





و.ش



بنا 0918 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/24 - 22 : 12 PM