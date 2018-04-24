رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" يشيد بالتعاون القائم مع مركز "لوترباخت" للقانون الدولي المنامة في 24 أبريل/ بنا / أشاد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" باختيار ودعوة الدكتور خليفة الفاضل عضو مجلس أمناء المركز، كأستاذ زائر في مركز "لوترباخت" للقانون الدولي ( Lauterpacht Centre for International Law ) التابع لجامعة كامبريدج، إحدى أعرق الجامعات في العالم.

وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الدكتور خليفة الفاضل يمتلك العديد من المؤهلات الأكاديمية والفكرية المشرفة، إلى جانب تقلده العديد من المناصب المهمة، وكان آخرها الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتمتع بسجل متميز في المجال القانوني، ولديه خبرة وثقافة واسعة بحكم عضويته في منظمات قانونية مرموقة، ومشاركته في فعاليات دولية متنوعة، فضلا عن مؤلفات ودراسات قيمة.

كما أبدى رئيس مجلس الأمناء سعادته بفتح آفاق للتعاون مع مركز "لوترباخت" للقانون الدولي، باعتباره أحد مراكز القانون العالمية المتخصصة، ويعمل على تعزيز وتطوير القانون الدولي من خلال البحث والنشر، ويعد بمثابة منتدى لمناقشة الأحداث والقضايا الجارية في القانون الدولي، وبالتالي فإن توطيد "دراسات" الصلات مع هذا المركز، يمثل نقلة نوعية في بناء القدرات، وتبادل وصقل الخبرات.

وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن مركز "لوترباخت" يمثل دلالة خاصة وقيمة تاريخية، كونه يحمل اسم أحد أفراد الفريق القانوني لمملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية في قضية جزر حوار، حيث نجحت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الحفاظ على سيادة المملكة على جزء من أراضيها التاريخية الموثقة، وحقوقها الشرعية المثبتة من محاولات الاقتطاع القسري لحدودها وكيانها السيادي.













ل.ب/خ.س



بنا 0833 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/24 - 43 : 12 PM