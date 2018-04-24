طيران الخليج تشارك في معرض الطيران العربي 2018

دبي في 24 أبريل/ بنا / تشارك طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – في معرض السفر العربي 2018 – معرض السفر الرائد في المنطقة – وذلك إلى جانب هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعدد من ممثلي وكالات السفر والسياحة في البحرين.



وتعرض الناقلة في المعرض الذي يقام من 22 – 25 أبريل في مركز التجارة العالمي بدبي أحدث منتجاتها؛ حيث سيتمكن ضيوف الجناح البحريني في المعرض (الجناح ME1410 بالقاعة 2) من تجربة مقعد درجة رجال الأعمال لطائرتها بوينغ 787-9 دريملاينر الجديدة كلياً.



نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبدالحميد العلوي عقب على مشاركة الناقلة في المعرض بقوله : "نفخر بكوننا الناقلة الوطنية لمملكة البحرين؛ الأمر الذي حفزنا لاستغلال هذه المنصة المتمثلة بمعرض السفر العربي لعرض أحدث منتجاتنا للدرجة الفاخرة. جميع مسافرينا سيحظون بتجربة سفر حديثة ومتطورة مع المقاعد الجديدة وأحدث أنظمة الترفيه الجوي التي ستطرحها طائرات أسطولنا الجديد؛ مما سيرتقي بتجربة السفر لدى مسافري الدرجة الفاخرة والدرجة السياحية على حد سواء. نحن على بعد أيام فقط من استلامنا رسمياً لأولى طائراتنا من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر؛ وهي لحظة تاريخية لطيران الخليج والبحرين وخطوة أخرى هامة في توجهنا الاستراتيجي نحو تعزيز عملية تحديث أسطول الناقلة ودعم شبكتنا واستراتيجيات تعزيز تجربة السفر لدى مسافرينا بشكلٍ عام. يؤمن معرض السفر العربي فرصة فريدة للعاملين في صناعة السفر العالمية لاكتشاف المزيد عن أحدث توجهات الصناعة؛ حيث تأتي مشاركة طيران الخليج في المعرض متماشية مع مهامنا وجهودنا المتواصلة للترويج للبحرين على الصعيد الدولي كوجهة سياحية وتجارية، ولتعزيز الكيفية التي تقوم بها الناقلة الوطنية بتسهيل وتعزيز تجربة السفر من وإلى مملكة البحرين. مع الدعم الذي تلقته طيران الخليج حتى الآن من جلالة الملك المفدى ومجلس إدارتها، ومن رئيس مجلس إدارتها سعادة السيد زايد راشد الزياني؛ نتطلع إلى مستقبلٍ واعد لطيران الخليج لكي تصبح الناقلة المفضلة لدى رواد السفر، فهذا هو هدفنا الاستراتيجي."



وستستخدم أولى طائرات طيران الخليج من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر التي ستنضم في 27 أبريل الجاري إلى أسطول الناقلة في تسيير رحلات طيران الخليج اليومية المزدوجة إلى مطار لندن هيثرو بدءاً من 15 يونيو 2018؛ حيث ستؤمن هذه الطائرة استيعاباً أكبر للركاب مع أحدث المنتجات والخدمات المتاحة على متن الطائرة. وستكون 5 طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر وطائرتي إيرباص نيوA320 قد التحقت بأسطول الناقلة مع نهاية العام الحالي. وستؤمّن الطائرة المرتقبة حاجات الناقلة في التوسع، في الحين الذي ستحافظ فيه الناقلة من خلال هذه الطائرة على امتلاكها لأحد أحدث الأساطيل في المنطقة، تبني فيه على اعتمادية الناقلة الحائزة على الجوائز والتزامها بمواعيد الرحلات وأفضل المنتجات والخدمات المتاحة.



وستبدأ طيران الخليج تدشين رحلاتها إلى وجهاتها الجديدة التي تشمل بنغالور بدءاً من 1 مايو، والإسكندرية بدءاً من 10 يونيو، والدار البيضاء بدءاً من 11 يونيو، وباكو بدءاً من 12 يونيو، وأبها وتبوك بدءاً من 15 يونيو، وكالكوت بدءاً من 15 يونيو، وشرم الشيخ بدءاً من 16 يونيو 2018.



في العام 2018 ستسير طيران الخليج رحلاتها إلى 49 مدينة في 26 دولة. وتلتزم طيران الخليج بريادتها في الصناعة، حيث تعمل باستمرار على تعزيز خدماتها وتصميم منتجاتها التي تناسب احتياجات الركاب، كما أنها تشتهر بضيافتها العربية الأصيلة، ويتجلى ذلك من خلال منتجاتها المميزة الصديقة للعائلات والمسافرين للأعمال. واليوم، تسير شركة طيران الخليج رحلات يومية مزدوجة أو أكثر إلى وجهات مختارة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا؛ بينما تمتد شبكتها إلى دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأقصى. وتؤمن الناقلة ربطاً سلساً للمسافرين على مدى شبكة وجهاتها من خلال مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي.









ل.ب/خ.س



بنا 0742 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/24 - 45 : 10 AM