اعتقالات لأطفال وشباب وسط مواجهات في العديد من البلدات الفلسطينية

رام الله في 24 أبريل/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلية امس وفجر اليوم 12 فلسطينيا بينهم اطفال ، كما قامت باقتحام العديد من البلدات وتشريد عائلات من الاغوار.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان عددا من الفلسطينيين من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية اصيبوا بحالات اختناق، جراء اطلاق قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، الغاز السام، وسط اطلاق قنابل صوتيه وغازية، كما تجولت في شوارعها وأزقتها، وتمركزت أمام المدارس وجرت مواجهات، قبل أن تتمركز في الحارة الشرقية.



وأضاف شهود في جيوس أن قوة من جيش الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل البلدة على طريق طولكرم- قلقيلية، وأجرت عمليات تفتيش للسيارات بعد انزال الركاب والتدقيق في هوياتهم. واعتقلت فجر اليوم، شابا من بلدة عزون في قلقيلية ايضا بعد مداهمتها لمنطقة خلة الدربة المحاذية لجدار الفصل العنصري وسط اطلاق قنابل صوتيه وغازية.



كما اعتقلت شابين فلسطينيين ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية، و9 فلسطينيين ، معظمهم أطفال في مدينة القدس المحتلة، تتراوح اعمارهم بين 14 و16 عاما، وقد تم تحويلهم الى مركز توقيف وتحقيق في المدينة.



كما اقدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، على تفجير منزل الأسير أحمد جمال القمبع بحي البساتين في جنين، "بالديناميت" مرتين.



وذكر والد الأسير لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال فجّرت المنزل بعد زرع العبوات داخله، ما أدى الى الحاق خسائر مادية ب 4 منازل محيطة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة ، وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، ما أسفر عن وقوع إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين، اضافة الى اصابة شاب بعيار مطاطي.



كما شردت قوات الاحتلال، صباح اليوم ، 5 عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا، في الأغوار الشمالية؛ بحجة تدريبات عسكرية.





خ.س



بنا 0650 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/24 - 54 : 09 AM