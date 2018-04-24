بعد المناورات الاضخم في بحر الصين الجنوبي ..تدريبات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

بكين في 24 أبريل/ بنا / أجرى أسطول من السفن الحربية الصينية بقيادة حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها الصين "تدريبات بالذخيرة الحية" في بحر الصين الشرقي.





وذكرت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا أن السفن الحربية، التي قادتها حاملة الطائرات ليواننغ "شاركت في تدريبات مضادة للطائرات ومضادة للغواصات مع محاكاة "قوة معادية".



وقالت الوكالة إن التدريبات تضمنت عدة إقلاعات لمقاتلات من طراز جاي-15 من على ظهر حاملة الطائرات وإن السفن المحيطة بحاملة الطائرات أطلقت صواريخ مضادة للطائرات.

ويضم بحر الصين الشرقي عدة جزر صغيرة غير مأهولة تعد محل خلاف بين بكين وطوكيو . وقد اشتكت السلطات اليابانية مرارا من قيام الصين بنشر سفن خفر السواحل في المياه المحيطة بهذه الجزر. كما يثير اجراء الاسطول البحري الصيني تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي غضب طوكيو.

كما اجرت الصين الاسبوع الماضي مناورات عسكرية بحرية هي الاضخم في بحر الصين الجنوبي شاركت فيها 48 بارجة و76 طائرة واكثر من عشرة آلاف من عناصر البحرية الصينية.

وتؤكد بكين احقيتها بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، وسط مزاعم مشابهة من عدد من الدول الاسيوية، كما شيدت ارخبيلا من الجزر الصناعية القادرة على استضافة مرافق عسكرية.







خ.س



بنا 0614 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/24 - 20 : 09 AM