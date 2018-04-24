لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تدعم تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

واشنطن في 24 أبريل/ بنا / صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على دعم خيار الرئيس دونالد ترامب بتعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ومن المتوقع تأكيد هذا التعيين في المجلس هذا الاسبوع.



وقال رئيس اللجنة السيناتور بوب كوركر "سوف نقدم تقريرا ايجابيا الى المجلس".

وشهد التصويت غياب أحد أعضاء اللجنة وتغيير سناتور ديموقراطي لتصويته من "لا" الى دعم بومبيو، كما أعطى تأييد السناتور الجمهوري راند بول لبومبيو في اللحظة الأخيرة، غالبية ضئيلة للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية.

وبات تثبيت بومبيو امام مجلس الشيوخ ممكنا في حال حصل على تأييد ثلاثة اعضاء ديموقراطيين، اذ يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة حيث يشغلون 51 مقعدا مقابل 49 للديموقراطيين.





خ.س



بنا 0555 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/24 - 59 : 08 AM