خادم الحرمين الشريفين يدشن مشروع القدية الترفيهي العملاق غدا الرياض في 24 أبريل/ بنا / يـدشـن خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز آل سعود غـدا الأربـعاء مشـروع "الـقديـة"، الـوجـھة الـترفيھـية والـريـاضـية والـثقافـية الجـديـدة فـي الـمملكة، والـتي سـيتم إنشاؤها غـرب الـعاصـمة الرياض.



وقال الأمـين الـعام للمجـلس الـتأسـيسي للمشـروع فھـد بـن عـبدالله تـونسـي، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، ان القدية سـيسھم بـتوفـير حـوالـي 30 مـليار دولار ، يـنفقھا الـسعوديـون كـل عـام عـلى السـياحـة والـترفـيه خـارج الـبلاد، حيث سـيتم تـوظـيف ھـذا الـوفـر لتنمية الاقتصاد المحلي الداخلي، مما سيؤدي لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الذي يشكل حـوالـي ثـلثي مـواطـني الـمملكة والذين هم كذلك بحاجة كـبيرة لـما يـوفـره مشـروع الـقديـة مـن امـاكـن ترفيھـية.



وسيتم بناء المشـروع عـلى مـسافـة 40 كـيلومـتراً ، بـمساحـة إجـمالـية قـدرھـا 334 كـيلومـتراً مـربـعاً ، ومـن الـمقرر الانتهاء مـن الـمرحـلة الأولـى مـنه فـي الـعام2022 ، وسيحظى زواره بـالـعديـد مـن الـخيارات الترفيه والأنشـطة الـريـاضـية والـثقافـية ضـمن مـنشآت تـشمل كـلاً مـن مـدن الألـعاب، والـمراكـز الـترفيھـية، والـمرافـق الـريـاضـية الـقادرة عـلى اسـتضافـة أبـرز الـمسابـقات والألـعاب الـعالـمية، وأكـاديـميات الـتدريـب، والـمضامـير الصحـراويـة والإسـفلتية الـمخصصة لـعشاق ريـاضـات السـيارات، والأنشـطة الـترفيھـية الـمائـية والـثلجية، وأنشـطة الـمغامـرات فـي الـھواء الـطلق، وتـجارب الـسفاري والاسـتمتاع بـالـطبيعة، فـضلاً عـن تـوفـر الـفعالـيات الـتاريـخية والـثقافـية والـتعليمية.





خ.س



بنا 0520 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/24 - 34 : 08 AM