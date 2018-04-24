مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/24 - 10 : 08 AM
المنامة في 24 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون الرئيس الافغاني بضحايا التفجير الارهابي في كابول.
/برعاية كريمة مــــــن سمـــــــو رئيس الوزراء انطـلاق مهـرجـان معـارض البنـاء والعقـار والتصميم الـداخلـي فـي البحـريـن اليــوم.
/خلال استقبال سمو رئيس الوزراء لسمو ولي العهد .. استذكرا توجيهات العاهل المفدى بتبني مبادرات قيم التعايش.
/مجلس الوزراء: انشاء صالات للمناسبات في المحافظات.
/المستشار نبيل الحمر: لا يشرفني التعامل مع الجزيرة.
/توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جهاز المساحة والمملكة المتحدة.
/اجتماع تنسيقي حول ملف ترشيح «المنامة» على قائمة التراث العالمي.
/تعزيز التعاون الصحي بين البحرين وكوريا الجنوبية يشمل خدمات الرعاية وإدارة المستشفيات.
/وزارة الخارجية: تقرير "الخارجية الامريكية" مغلوط.
/مملكة البحرين تحتفي بتتويج القارئ العالمي اليوم.
/أمير الكويت يشيد بتطور العلاقات الكويتية البحرينية في جميع المجالات.
/وزير الاشغال يلغي قيودا مفروضة على مقاهي الشيشة.
/مصرع القيادي الحوثي البارز صالح الصماد في غارة للتحالف.
/الأمم المتحدة تحذر من الخطر المتزايد لاستخدام الأسلحة النووية.
/محافظ كركوك ينقل إلى العبادي طلبا أمريكيا بإعادة البيشمركة إلى المحافظة.
/الكرملين يتكتم على خطة إرسال الـ (إس 300) إلى سوريا.
/القضاء البـلـجـيـكي يحـكم بالسجن 20 عـامـا عـلى صـلاح عـبدالسلام وشريكه.
/نائب إسرائيلي: كان يجب إطلاق النار على عهد التميمي بدلا من سجنها.
/أنور قرقاش: حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن ممول القاعدة يؤكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرف والإرهاب.
/مناهج السعودية تتحرر من قبضة (لإخوان).
/برلمان فرنسا يقر مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء.
/ميليشيات الحوثي تعتقل العشرات من مسؤولي أحياء صنعاء.
و.ش
بنا 0504 جمت 24/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/24 - 10 : 08 AM