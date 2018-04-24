مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 24 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون الرئيس الافغاني بضحايا التفجير الارهابي في كابول.

/برعاية كريمة مــــــن سمـــــــو رئيس الوزراء انطـلاق مهـرجـان معـارض البنـاء والعقـار والتصميم الـداخلـي فـي البحـريـن اليــوم.

/خلال استقبال سمو رئيس الوزراء لسمو ولي العهد .. استذكرا توجيهات العاهل المفدى بتبني مبادرات قيم التعايش.

/مجلس الوزراء: انشاء صالات للمناسبات في المحافظات.

/المستشار نبيل الحمر: لا يشرفني التعامل مع الجزيرة.

/توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جهاز المساحة والمملكة المتحدة.

/اجتماع تنسيقي حول ملف ترشيح «المنامة» على قائمة التراث العالمي.

/تعزيز التعاون الصحي بين البحرين وكوريا الجنوبية يشمل خدمات الرعاية وإدارة المستشفيات.

/وزارة الخارجية: تقرير "الخارجية الامريكية" مغلوط.

/مملكة البحرين تحتفي بتتويج القارئ العالمي اليوم.

/أمير الكويت يشيد بتطور العلاقات الكويتية البحرينية في جميع المجالات.

/وزير الاشغال يلغي قيودا مفروضة على مقاهي الشيشة.

/مصرع القيادي الحوثي البارز صالح الصماد في غارة للتحالف.

/الأمم المتحدة تحذر من الخطر المتزايد لاستخدام الأسلحة النووية.

/محافظ كركوك ينقل إلى العبادي طلبا أمريكيا بإعادة البيشمركة إلى المحافظة.

/الكرملين يتكتم على خطة إرسال الـ (إس 300) إلى سوريا.

/القضاء البـلـجـيـكي يحـكم بالسجن 20 عـامـا عـلى صـلاح عـبدالسلام وشريكه.

/نائب إسرائيلي: كان يجب إطلاق النار على عهد التميمي بدلا من سجنها.

/أنور قرقاش: حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن ممول القاعدة يؤكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرف والإرهاب.

/مناهج السعودية تتحرر من قبضة (لإخوان).

/برلمان فرنسا يقر مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء.

/ميليشيات الحوثي تعتقل العشرات من مسؤولي أحياء صنعاء.









و.ش



بنا 0504 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/24 - 10 : 08 AM