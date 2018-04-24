الطقس : غائم جزئي مع تصاعد الاتربة

المنامة في 24 ابريل/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون لهذا اليوم الثلاثاء غائما جزئيا باذن الله مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق والرياح شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا محذرة من رياح قوية السرعة ودعت الى أخذ الحيطة والحذر.







اما ارتفاع الموج فيكون من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر وتبلغ درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25 مئوية اما الرطوبة النسبية فتبلغ العظمى 75 % الصغرى

20% .



س.ي



بنا 0259 جمت 24/04/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/04/24 - 08 : 06 AM