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ادخال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب الى المستشفى بعد يوم من وفاة زوجته
2018/04/24 - 07 : 06 AM

تكساس في 24 أبريل /بنا/ ادخل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ( 93 عاما) الى مستشفى في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه.



وذكر متحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق إن بوش أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون أمس بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

وقال في بيان اصدره إن بوش يستجيب للعلاج ويتحسن على ما يبدو.

وشوهد بوش على مقعد متحرك في جنازة زوجته السيدة الأمريكية الأولى السابقة التي توفيت بعد ان امتد زواجهما 73 عاما.


س.ي

بنا 0112 جمت 24/04/2018


عدد القراءات : 3         اخر تحديث : 2018/04/24 - 07 : 06 AM
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