مسؤول عسكري : اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ الحرب العالمية الثانية

مأرب في 24 ابريل/بنا/تمكن الجيش اليمني خلال العامين الماضيين من انتزاع 300 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق المحررة .



وأكد مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام، العميد الركن أمين العقيلي، أن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهو البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام .



وأوضح العقيلي أن الفرق الهندسية للجيش اليمني انتزعت من جبهات محافظة مأرب شرق صنعاء وحدها 40 ألف لغم و16 ألف لغم من جزيرة ميون في باب المندب حيث يبلغ إجمالي الألغام التي زرعتها المليشيات الإيرانية اكثر من نصف مليون لغم .



وأكد مدير برنامج مكافحة الالغام، أن هذه الكمية المهولة ما زالت تشكل خطرا مستداما على حياة المدنيين .





س.ي



بنا 2244 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/24 - 49 : 01 AM