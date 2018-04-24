ارتفاع عدد ضحايا الدهس في تورنتو الكندية إلى 9 أشخاص

تورنتو-كندا في 23 أبريل/بنا/ أكدت السلطات الأمنية في كندا أن ضحايا حادثة الدهس التي حدثت اليوم بشاحنة صغيرة قد ارتفع إلى 9 أشخاص، بعد صعودها فوق رصيف بإحدى ضواحي مدينة تورونتو اليوم الاثنين وإنه تم احتجاز السائق.





كانت شرطة (تورونتو) أكبر المدن الكندية قد قالت في بادئ الأمر إن "ما بين ثمانية وعشرة أشخاص أصيبوا لكنها ذكرت في وقت لاحق أنه لم يتضح بالضبط عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم".



وحسب وسائل اعلام محلية إن الحادث وقع على بعد نحو 30 كيلومترا من وسط المدينة حيث اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، ولم يحدث أي تغير ملحوظ على الإجراءات الأمنية حول فندق انتركونتننتال حيث اجتمع الوزراء.



وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن المسؤولين يحققون في الواقعة.



وقال للصحفيين بعد نحو ساعة من إذاعة أنباء الحادث "ما زلنا نجمع معلومات وفور الانتهاء من ذلك فسوف نطلع المواطنين على المزيد من المعلومات".













خ.أ



بنا 2059 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/24 - 14 : 12 AM