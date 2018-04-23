شاحنة تدهس 10 أشخاص من المارة في تورونتو الكندية تورونتو في 23 أبريل/بنا/ أصيب ما بين 8 إلى 10 أشخاص من المارة بجروح في تورنتو اليوم الاثنين بعد أن دهست شاحنة حشدا من المشاة في إحدى ضواحي المدينة، حسب الشرطة التي أوضحت أنها تحقق في الحادث



ووقع الحادث عند تقاطع شارعي يونج وفينش المزدحم في ضاحية نورث يورك الشمالية بالمدينة، وفقا لما ذكرته دائرة شرطة تورونتو.



وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما بين 8 و 10 أشخاص أصيبوا، حسبما أفادت الشرطة التي أشارت إلى أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل عن العدد الدقيق للضحايا أو مدى إصاباتهم.













خ.أ



بنا 1856 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/23 - 08 : 10 PM