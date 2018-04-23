الطقس المتوقع في البحرين غدا غير مستقر مع أمطار متفرقة في البداية ثم يتحول إلى غائم جزئيا المنامة في 23 أبريل/بنا/ توقعت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن يكون الطقس في مملكة البحرين غدا الثلاثاء غير مستقر مع أمطار متفرقة في البداية ثم يتحول إلى غائم جزئيا مع غبار وتقل كثافته غدا.



الرياح بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احيانا، مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة في البداية ثم يتحول إلى شمالية غربية هذه الليلة.



وحذرت ادارة الارصاد الجوية من أمطار رعدية قوية وهبات شديدة السرعة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر قد تصل إلى 8 أقدام مع الهبات.



درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة.



الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 30 %.



شروق الشمس 05:06 صباحا... غروب الشمس 06:05 صباحا.



خ.أ



بنا 1808 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/23 - 15 : 09 PM