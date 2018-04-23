سمو ولي العهد يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا إنفجار كابل المنامة في 23 أبريل / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، ببرقية تعزية الى أخيه الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر حادث الإنفجار الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، متضرعا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1725 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/23 - 28 : 08 PM