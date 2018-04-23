زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في أمريكا بنسبة 15 بالمئة في 2017 بوسطن في 23 أبريل/بنا/ ارتفعت نسبة جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة بنسبة 15 في المئة خلال العام 2017 في زيادة للعام الثاني على التوالي، وذلك حسب دراسة نشرها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية اليوم الاثنين.



وسجل المجلس 300 جريمة كراهية ضد المسلمين خلال العام الماضي، تراوحت من اعتداء مجموعة من الأشخاص في يونيو بالضرب على رجل مسلم في مدينة نيويورك بعدما نعتوه بالإرهابي إلى إحراق مطعم تمتلكه أسرة مسلمة في ولاية كانساس في نوفمبر تشرين الثاني. وكان عدد الحوادث في عام 2016 بلغ 260، وعزا المجلس الزيادة في هذا النوع من الجرائم إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصوصا القيود التي فرضها على الهجرة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.



وقال المجلس إن "أكثر من ثلث تلك الوقائع جرى تسجيلها في جهات اتحادية وهو ما يمثل مستوى غير مسبوق من العداء الحكومي تجاه أقلية دينية في الولايات المتحدة".



وفي هذا السياق قال قدير عباس محامي المجلس "لم يحدث هذا الأمر من قبل، أن تبقى الجالية المسلمة على الدوام هدفا لرئيس الولايات المتحدة".



وردا على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني قالت كيلي لاف المتحدثة باسم البيت الأبيض "تلتزم إدارة ترامب بالقانون وتمقت كل أشكال غيابه بما في ذلك جرائم الكراهية"، مضيفة أن "الرئيس ترامب ندد مرارا بجماعات العنف والعنصرية والكراهية".



وعندما كان مرشحا للرئاسة تعهد ترامب بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة "تماما" وبعد فترة وجيزة من توليه السلطة أصدر أمرا تنفيذيا بحظر معظم المسافرين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وصدرت نسخة معدلة من هذا الأمر، الذي شمل أيضا كوريا الشمالية، وصار ساريا في أواخر العام الماضي.



ولا تمثل جرائم الكراهية البالغ عددها 300 سوى شريحة من إجمالي 2599 واقعة سجلها المجلس ضد مسلمين خلال عام 2017 بزيادة 17 في المئة عن عدد الوقائع المسجلة في 2016 ويشمل العدد الإجمالي وقائع تحرش وتمييز في الحصول على الوظائف والمعاملة المتحيزة ضد المسلمين في جهات حكومية منها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وإدارة الجمارك والحدود.







خ.أ



بنا 1712 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/23 - 17 : 08 PM