رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يوقع اتفاقية تعاون مع مكتب الهايدرواغريفي البريطاني المنامة في 23 ابريل / بنا / وقع معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بحضور سعادة السفير البريطاني السيد سايمون مارتن اتفاقية تجديد التعاون المشترك بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والمكتب الهايدروغرافي البريطاني، حيث تهدف الاتفاقية إلى بيع الخرائط الملاحية الصادرة عن مملكة البحرين وترويجها عالمياً، وتقديم برامج تدريبية للكوادر البحرينية في مجال المساحة البحرية وفي رسم الخرائط الملاحية، والاطلاع على أفضل الوسائل التكنولوجية المتبعة في هذا المجال.



وأثمرت هذه الاتفاقية على تبادل المعلومات ذات الصلة بتطوير الخرائط الملاحية لمملكة البحرين، واعتمادها من قبل المنظمة الهايدروغرفية الدولية، حيث تمنح مثل هذه الخرائط الثقة وتأمين حركة الملاحة البحرية من وإلى مملكة البحرين.



الجدير بالذكر بأن هذه العلاقة تمتد إلى عام 2000 حيث تم إبرام النسخة الاولى من هذه الاتفاقية واستمر التعاون إلى يومنا هذا.



حضر حفل توقيع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، وسعادة المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة، والسيد راشد السويدي مدير إدارة المسح البحري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1654 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/23 - 01 : 08 PM