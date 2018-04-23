سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس الأفغاني بضحايا إنفجار كابل المنامة في 23 أبريل / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية الى أخيه الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر حادث الإنفجار الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1639 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/23 - 49 : 07 PM