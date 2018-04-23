رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة يبحثان مع وزير الصحة الكوري الجنوبي تعزيز التعاون سيئول في 23 ابريل / بنا / اجتمع رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح مع سعادة السيد بارك نيونغ هو، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بالعاصمة الكورية سيئول.



وأعرب معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة عن سعادتها باستمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين البحريني والكوري، مشيدين في هذا الإطار بالتعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الصحية البحرينية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة مع نظرائهم في جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.



وأوضح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن المباحثات مع وزير الصحة الكوري كانت إيجابية ومثمرة، حيث تم استعراض ملامح النظام الصحي ومشاريع التطوير الشامل بقطاع الرعاية الصحية بمملكة البحرين، وما تم تحقيقه من مكتسبات صحية انعكست على مستوى الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين، وتم التطرق إلى الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين (2016-2025) التي تشكل إحدى المبادرات الوطنية المهمة والمحطات البارزة في مسيرة المشروع الإصلاحي والتنموي لجلالة الملك المفدى.



كما عبّر الجانبان عن ارتياحهما من مستوى التعاون في طريق تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني"صحتي" الذي يهدف إلى بناء نظام صحي متميز يرتكز على نظام الجودة والاختيار والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.



من جانبه، أشاد سعادة السيد بارك نيونغ هو، بالعلاقات الثنائية الراسخة والطيبة التي تربط بين البلدين، معرباً عن اعتزازه العميق بالروابط المشتركة العريقة بين جمهورية كوريا الجنوبية ومملكة البحرين ومجالات التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات، واستعداد كوريا للتعاون والتنسيق مع البحرين في مختلف مجالات الصحة التي ستؤدي إلى تنمية القطاع الصحي.



واستذكر الوزير الكوري في هذا الإطار زيارة العمل الناجحة التي قام بها إلى مملكة البحرين في الشهر الماضي، والتي توجت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، حيث أكد سموه خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على تطوير مجالات التعاون البحريني الكوري وتعزيزه ليشمل مختلف المجالات ومنها التعاون في مجال الرعاية الصحية والطبية، لافتا سموه إلى دعم الحكومة للارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين نحو الأفضل.



ونوه وزير الصحة الكوري بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات الصحية والعلاجية وما حققته من نقلات نوعية تعكس نجاح سياسة وبرامج الحكومة في إستراتيجيتها الصحية، مجدداً استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مملكة البحرين في المجالات المختلف، مؤكداً أن زيارته للبحرين فتحت المزيد من الآفاق الجديدة التي يمكن العمل سوياً بين البلدين، منوهاً بما شاهده من خدمات صحية متميزة تقدمها حكومة مملكة البحرين لمواطنيها والمقيمين فيها، وخصوصاً في مجال الرعاية الصحية الأولية.



من جانبها أكدت وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح أنه من حسن الطالع أن تأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر من توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة في مملكة البحرين ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبية للتعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية، حيث اتفق الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية بما يعود بالنفع على البلدين في مجال تطوير الخدمات الصحية.



وقد نصت بنود المذكرة على العمل لتطوير التعاون في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك ليشمل مجالات مختلفة مثل السياسات الصحية، وخدمات الرعاية الصحية، وإدارة المستشفيات وتشغيلها، وإحالة المرضى، إلى جانب تدريب وتعليم القوى العاملة في الطب وهندسة الرعاية الصحية والإدارة، والتكنولوجيات الصحية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كذلك شملت مجالات البحوث المتعلقة بالطب والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى السياسات والبحوث المتعلقة بالأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، ومجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.



وتطرقت مذكرة التفاهم إلى أشكال التعاون، والمتمثلة بتبادل المعلومات والمعرفة، وتبادل الوفود والخبراء، وتبادل الخبرات بشأن المسائل ذات الأولوية لكلا الطرفين، والمشاركة في المؤتمرات وغيرها من المناسبات الصحية، إلى جانب ‌المشاريع المشتركة في مجال الرعاية الصحية، وكذلك ‌تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية لدى الطرفين، وضرورة تعزيز التعاون المباشر بين المنظمات العامة الصحية والمؤسسات الطبية وشركات الأجهزة الطبية لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1616 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/23 - 17 : 07 PM