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جلالة الملك المفدى يعزي الرئيس الأفغاني بضحايا إنفجار كابل
2018/04/23 - 14 : 07 PM
المنامة في 23 أبريل / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى أخيه الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر حادث الإنفجار الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، متضرعا جلالة الملك المفدى إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

م.ف.ق/ع ذ/ع ع

بنا 1606 جمت 23/04/2018


عدد القراءات : 33         اخر تحديث : 2018/04/23 - 14 : 07 PM
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