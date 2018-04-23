الهلال الأحمر البحريني يواصل توزيع مساعدات شهر رمضان على المستحقين المنامة في 23 ابريل / بنا / تواصل جمعية الهلال الأحمر البحريني في مقرها بالمنطقة الدبلوماسية توزيع مساعدات شهر رمضان المبارك على الأسر الكريمة المستحقة في جميع مناطق مملكة البحرين، ودعت مستحقي المساعدات إلى مراجعتها في مقرها بالمنامة في الفترة الصباحية من 9 وحتى 12 ظهرا، والفترة المسائية من 4:30 عصراً وحتى 6:30 مساء.



ويتولى متطوعو "لجنة الخدمات الاجتماعية" في الجمعية مهمة توزيع تلك المساعدات على الأسر المستحقة، بعد أن قامت اللجنة بدراسة حالات تلك الأسر بما يضمن إيصال المساعدات المادية والعينية بجانب صرف المستحقات الشهرية لمن يستحق.



وأكد المدير الأمين العام للهلال الأحمر البحريني الأستاذ مبارك الحادي، خلال تفقده سير عملية توزيع المساعدات، حرص الجمعية على إيصال المساعدات لمستحقيها بمنتهى المصداقية والشفافية، وأعرب عن شكره لمتطوعي الجمعية ومنتسبيها لعملهم الدؤوب على تلبية حاجات المستحقين الكرام.



وأضاف الحادي أن جميع أقسام الجمعية تعمل بشكل متكامل على استكشاف والوصول إلى المحتاجين الفعليين، وتلبية احتياجاتهم، وصون إنسانيتهم وكرامتهم، مستفيدة في ذلك من خبرات متراكمة ومعرفة عميقة بمتطلبات الأسر المحتاجة على مدى أكثر من 40 عاما.



وكانت الجمعية أهابت في وقت سابق بالشركات والمؤسسات العاملة في البلاد وكذلك المحسنين من المواطنين والمقيمين تقديم تبرعاتهم المأمولة لإنجاح برنامج مساعدات رمضان لهذا العام أسوة بما قدموه من عمل خير في الأعوام السابقة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1510 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/23 - 16 : 07 PM