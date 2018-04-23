قوات الدفاع الجوي للتحالف تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه السعودية الرياض في 23 أبريل/ بنا / أعلنت قوات التحالف " قوات دعم الشرعية في اليمن " أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء اليوم الاثنين إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران من داخل الأراضي اليمنية " محافظه صعدة " باتجاه اراضي المملكة.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله : " إن الصاروخين إطلقا باتجاه مدينة جازان و بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما جميعا ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان ولله الحمد".



وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".





خ.أ/ع ذ



بنا 1513 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/23 - 21 : 06 PM