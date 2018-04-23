مقتل 32 سائحا صينيا اثر سقوط حافلة عن جسر في كوريا الشمالية بكين في 23 ابريل/ بنا / قُتل 32 سائحا صينيا واربعة كوريين شماليين كانوا يرافقونهم في حادث سقوط حافلتهم عن جسر في كوريا الشمالية، حسب ما أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني لو كانغ ان "مواطنين صينيين آخرين كانا في الحافلة اصيبا بجروح بالغة"، وقال "نعمل بشكل وثيق مع كوريا الشمالية لتحديد اسباب" الحادث.



وقالت السلطات الصينية إن الحادث وقع في مقاطعة هوانغهاي الشمالية الواقعة جنوب العاصمة بيونغ يانغ وتمتد حتى الحدود مع الجنوب.



وأوفدت الصين التي أبلغت بالحادث مساء الأحد فريقا طبيا لمساعدة كوريا الشمالية "في عمليات الانقاذ" لكن بدون اعطاء تفاصيل حول ظروف الكارثة.



وأعلنت وكالة انباء الصين (شينخوا) في وقت لاحق الاثنين "ان حافلة السياح سقطت عن جسر مرتفع حوالى الساعة 18,00 الاحد بالتوقيت المحلي".



وبث التلفزيون الحكومي الصيني الاثنين تسجيل فيديو لآلية كبيرة مقلوبة في الليل وتحت امطار خفيفة وكذلك آليات للإسعاف وطبيب يعاين جريحا، لكنها لم تذكر مصدر هذا التسجيل.







خ.أ/ع ذ



بنا 1507 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/23 - 10 : 06 PM