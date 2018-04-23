على هامش معرض الخليج للبناء والعقار.. نايف بن خالد: عقد ندوة تعريفية واشراك القطاع الخاص في تحديد أولويات الخدمات المنامة في 23 ابريل / بنا / أكد سعادة الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أهمية عقد المؤتمرات والمعارض التي تسهم في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي أفضت إلى نتائج مثمرة من شأنها أن تساهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية، وللدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص كأحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني وكونه الشريك الأساسي في تحقيق التطلعات التنموية المنشودة، ولما توليه المملكة من اهتمام كبير لهذا القطاع.



جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي قامت بتنظيمها هيئة التخطيط والتطوير العمراني، على هامش معرض الخليج للبناء والعقار، والتي خصصت للمشاركين في المعرض من القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على أولويات الاستثمار والتطوير ومشاركتهم في أولويات الخدمات المقدمة والأخذ بعين الاعتبار تطلعات القطاع الخاص.



وأضاف سعادة الشيخ نايف بن خالد أن هذه الندوة شكلت فرصةً لمناقشة تحديات تحقيق المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، والسبل الكفيلة لرفعها من خلال آليات متعددة ومتنوعة يأتي في مقدمتها العمل الحكومي المحكم بين جميع مكوناته إلى جانب القطاع الخاص ما سيمكن من إنجاح المساعي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي متكامل وشامل ينجح في تلبية جميع احتياجات المجتمع المحلي والاسهام في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، واقتراح الأطر اللازمة لتحفيز القطاع الخاص.



وأكد أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني حرصت وبناء على توجيهات اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ان تكون خطة عملها الاستراتيجية مرتكزة على تنفيذ الاستراتيجيات التنموية للمخطط الهيكلي 2030 ضمن قطاعاته المختلفة اعتماداً على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، تعزيزا لدوره في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوط بها بالصورة المنشودة.



من جانبهم فقد ثمن المشاركون في الندوة من القطاع الخاص حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير مفهوم الشراكة لتأسيس بيئة عمل تجسد واقع الاستدامة، مؤكدين أهمية زيادة وتيرة التكامل والتنسيق لمواصلة الجهود للعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدين بالمشاركة في هذه الندوة وما تم طرحه في حلقات النقاش والحوار التي تضمنها.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1457 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/23 - 59 : 05 PM