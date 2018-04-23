زيادة مستوى التحذير من ثوران بركاني في جبل كوساتسو شيرانية باليابان طوكيو في 23 أبريل/ بنا / أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن رفع مستوى التحذير من البراكين لجبل كوساتسو شيرانيه في محافظة غونما باليابان بسبب تزايد النشاط البركاني فيه.



وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيونية اليابانية الرسمية العالمية (NHK) إن وتيرة الزلازل البركانية في الجبل زادت من سبع مرات يوم السبت لتصل إلى 153 مرة بحلول الساعة الرابعة بعد ظهر أمس الأحد.



وتقول الوكالة إن "هناك تغيرا طفيفا في ارتفاع سطح الأرض على الجبل من يوم السبت وحتى بعد ظهر يوم الأحد".



وزادت الوكالة مستوى التحذير من الثوران إلى المستوى الثاني على المقياس المدرج من واحد إلى خمس درجات، مشيرة إلى احتمال وقوع ثوران جديد سيؤثر على منطقة قريبة من بحيرة عند الفوهة.



وحظر مسؤولو بلدية كوساتسو الدخول إلى المنطقة، كما أغلقت إدارة محافظة غونما أيضا جزءا من طريق سريع يستخدمه السائحون بطول 8.5 كيلومتر يتصل بمحافظة ناغانو المجاورة.



خ.أ/ع ذ



بنا 1430 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/23 - 34 : 05 PM