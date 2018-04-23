المحافظة الجنوبية تتابع تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية في نطاق المحافظة المنامة في 23 أبريل / بنا / قال المهندس خالد عبداللطيف مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار في المحافظة الجنوبية إنه بناءً على توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في نطاق المحافظة قام فريق من المحافظة بتفقد عدد من المشاريع الخيرية والتنموية ومتابعة ما تم بشأنها وذلك تأكيداً على الأهداف الخيرية التي تسعى المحافظة الجنوبية لتحقيقها، مشيراً الى أنه تم الانتهاء مؤخراً من التصاميم والخرائط الهندسية لصالة مقبرة الزلاق واستلام العطاءات الخاصة بالمشروع وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذه، والذي سيخدم شريحة كبيرة من أهالي الزلاق والذي يأتي وفق خطة تنموية شاملة لتطوير الخدمات والمرافق في المحافظة الجنوبية.



وأوضح مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بأنه تم مؤخراً دراسة حالة حديقة أم غويفة في منطقة الرفاع الغربي وذلك لوضع أبرز الحلول والمقترحات والتوصيات المؤقتة الكفيلة بجعلها مقصداً ملائماً من مختلف النواحي للمرتادين وذلك الى حين استكمال الجهود بالتعاون مع الجهات المختصة لدراسة تخطيط الحديقة من الجانب التاريخي والأثري بالصورة التي تحقق تطلعات الجميع، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه تم التنسيق مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لتحليل مياه العين الواقعة ضمن هذه الحديقة وطرق معالجتها ودراسة إمكانية استخدامها كصدقة جارية للحفاظ على رمزيتها ودلالاتها التاريخية وما تمثله هذه العين من إرث تاريخي لأهالي منطقة الرفاع وأفاد بأن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من تطوير حديقة أم غويفة ستعقبها عدة مراحل لتطوير هذا الموقع التاريخي.



وفيما يخص بمقبرة الرفاع الغربي القديمة أوضح مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بأن المحافظة الجنوبية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في إدارة الأوقاف السنية وبلدية المنطقة الجنوبية لوضع الحلول والتصورات واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حرمة المقبرة، مشيراً الى أن الحفاظ على هذه المرافق الوقفية وصيانتها يأتي تأكيداً على حرص المحافظة الجنوبية في تبني المبادرات الخيرية والحفاظ عليها ومتابعة تطويرها بالشكل الذي يصب في صالح المواطنين ويحقق النماء والتطور في مختلف أنحاء المحافظة الجنوبية.



أ.أ/ع ع



بنا 1428 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/23 - 32 : 05 PM