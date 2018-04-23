مانحون دوليون في بلجيكا يسعون لجمع أكثر من 6 مليارات دولار دعما للشعب السوري بروكسل في 23 أبريل/ بنا / ينطلق غدا في بلجيكا مؤتمر للمانحين يأمل الاتحاد الأوروبي من خلاله لجمع ما يزيد على ستة مليارات دولار لإعانة الشعب السوري ويستمر المؤتمر لمدة يومين.



ومع دخول الصراع في سوريا عامه الثامن دعت بلجيكا نحو 85 حكومة ومنظمة غير حكومية لجمع أموال هدفها الأساسي تقديم المعونات الإنسانية، ثم إعادة البناء على نطاق محدود وإزالة الألغام من بعض المدن في مناطق مختلفة.



وقال روبرت بير من منظمة كير الدولية "هناك حاجة ملحة لتمويل المساعدات" مضيفا في بيان "التمويل مجرد جزء من الصورة - ينبغي وضع حد للإعاقة المنهجية والمتعمدة لدخول المساعدات إلى سوريا وأن يسمح لعمال الإغاثة بالوصول إلى المدنيين دون عراقيل".



ويعقد مؤتمر المانحين للعام الثالث على التوالي وسبق عقده في لندن عام 2016 وفي بروكسل العام الماضي، وربما تساعد أموال مؤتمر هذا العام في توفير بعض الإمدادات من الكهرباء والمياه في مدن لحق بها دمار شديد أثناء حملة الغرب لطرد تنظيم داعش الأرهابي .



وأشارت تقارير أوروبية إلى أن معظم الأموال التي ستجمع في هذا المؤتمر ستوجه لمساعدة اللاجئين خارج سوريا ولملايين النازحين داخلها ومنهم نحو 160 ألفا فروا هاربين من حملة قصف الغوطة الشرقية قرب دمشق على مدى الأسابيع الستة الماضية.



ومبلغ المليارات الستة المستهدف مماثل للمبلغ الذي جرى جمعه العام الماضي لكن مسؤولين قالوا إنهم يطمحون لجمع مبلغ أكبر خلال مؤتمر العام الحالي.



ويقول الاتحاد الأوروبي إن إعادة بناء مدن لحق بها الدمار مثل حلب تحتاج على الأرجح مبلغا أكبر لكن لا يمكن البدء في ذلك إلى أن تدعم القوى المنخرطة في الحرب بالوكالة هناك انتقالا سلميا للسلطة.



ومن بين المانحين الكبار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج واليابان.





خ.أ/ع ذ



بنا 1354 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/23 - 59 : 04 PM