جامعة الخليج العربي تعقد الورشة التشاورية الثانية لصياغة استراتيجية تنمية المنطقة الشمالية في مملكة البحرين المنامة في 23 ابريل / بنا / عقدت يوم أمس بمقر جامعة الخليج العربي بالمنامة الورشة التشاورية الثانية لمناقشة استراتيجية تنمية المنطقة الشمالية في مملكة البحرين وفق رؤية مملكة البحرين 2030، والتي تعدها جامعة الخليج العربي بالتعاون مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية.



وأكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي خلال افتتاحه للورشة أن اسهام الجامعة في وضع هذه الاستراتيجية يأتي بطلب من بلدية المنطقة الشمالية ومجسداً لرسالة الجامعة في دعم عجلة التنمية في مجتمع الخليج العربي ووضع الحلول المبتكرة للتعامل مع مختلف القضايا ذات الأولوية لدول المجلس بما في ذلك وضع الدراسات والاستشارات النوعية المتعلقة بالتنمية المستدامة.



من جهتها صرحت نائب عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي واستاذ علوم الأرض والبيئة الدكتورة أسماء علي أباحسين، أن هذا اللقاء يأتي بعد ورشة عقدت في فبراير من العام الماضي للتباحث حول أوجه التعاون لإعداد استراتيجية تنموية للمنطقة الشمالية، حيث تم تدريب المشاركين من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية إضافة إلى ممثلين من المجالس البلدية الأخرى على منهجية SWOT والتي تضمنت تحليلاً لنقاط القوة والضعف وأهم الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة الشمالية وذلك بنهج تشاوري وتشاركي ، و تلا ذلك القيام بتجميع للبيانات المتاحة واستخدام الصور الفضائية، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمنطقة.



كما تم تجميع القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم العمل البلدي في مملكة البحرين، فضلاً عن الدراسات المتعلقة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي طرأت على المنطقة الشمالية ، وبناء على تلك المعطيات تم صياغة الاستراتيجية والتي تضمن العديد من برامج العمل والتي تحتاج إلى التشاور مع الشركاء في المجلس البلدي، لذا فإن هذه الورشة تأتي للتباحث حول أولويات العمل في البرامج المقترحة. كما قامت الدكتورة أباحسين باستعراض مفهوم التنمية المستدامة وأجندة 2030 وأهدافها مبينة أن الاستراتيجية والمبادرات التي المقترحة لتعاون مملكة البحرين تحقق أهداف التنمية المستدامة على النطاق المحلي.



بدوره، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود إن مبادرة جامعة الخليج العربي وعلى رأسها رئيس الجامعة الدكتور خالد العوهلي، لوضع استراتيجية تنمية للمنطقة الشمالية تمثل إضافة كبيرة لكل المشاريع التنموية والخدمية للمنطقة الشمالية والتي يمكن تطبيقها في محافظات أخرى في مملكة البحرين خاصة وأن حضور الورشة لم يقتصر على أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وإنما توسع ليشمل أعضاء وكوادر من المجالس البلدية الأخرى كمجلس المنطقة الجنوبية ومجلس المحرق البلدي ومجلس بلدية العاصمة، و من المؤمل أن تساهم في تنمية كافة المناطق الخدمية بمملكة البحرين.



على جانب متصل تناول أستاذ التخطيط الحضري في قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور أحمد الخولي المراحل التي مر بها إعداد الاستراتيجية ، وقال إن الاستراتيجية غطت ثلاثة محاور رئيسية هي النظم البيئية البرية، والثاني السواحل والبيئة البحرية، ثم محور العمران الذي يضم تصميم المدن والمستقرات البشرية وتأثيراته على الحالة البيئية الفطرية ، وأوضح بناء على تلك المحاور يتم العمل على وضع حلول ترتكز على التخطيط الحضري يمكن من خلالها تحقيق التنمية والرفاه دون استنزاف الموارد الطبيعية المتاحة.



وبين الدكتور الخولي ان التقرير تناول الوضع الراهن في المنطقة الشمالية من حيث نوعية الهواء والموارد المائية والبيئة الساحلية، وتوزيع الخدمات والمباني والمسطحات الخضراء، والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للسكان ، وأن حالة المنطقة الشمالية تعتبر جيدة إلى حد كبير ولكن يجب السعي للأفضل، خصوصًا في ظل وجود نمو سكاني بسبب الخدمات الصحية المتميزة والتعليم الجيد اللذان أسهما في زيادة معدلات العمر وتقليل عدد الوفيات، حيث يبلغ عدد سكان المنطقة الشمالية حوالي 320 ألف ومن المتوقع في ظل معدل النمو السكاني الحالي أن يزداد ليصل إلى نحو مليون نسمة بحلول سنة 2030 ، وأضاف كل ذلك يدعو إلى تطوير أهداف تنموية لتوفير عدد من المبادرات الاقتصادية التي من الممكن ان تستثمر ما تتمتع به المنطقة الشمالية من إمكانات كالاهتمام بالمتاحف والأماكن الاثرية وجعلها وجهة للسياحة الداخلية والخارجية، إلى جانب تطوير الشواطئ وانشاء نزل سياحية صديقة للبيئة، ودعم الحرف التقليدية كصناعة النسيج والفخار، وماء اللقاح وجعلها صناعة قوية توفر فرص عمل لأهالي المنطقة وتسهم في تطورها اقتصادياً.



على جانب متصل، قال الدكتور الخولي :"على مستوى الخدمات كالمياه والطاقة كهربائية والصرف الصحي وإدارة النفايات والخدمات التعليمية والصحية والمسطحات الخضراء وغيرها، تتمتع المنطقة الشمالية بمستويات متميزة الا ان المنطقة الشمالية امامها تحدي محدودية الأراضي والموارد المائية في المملكة مما يتطلب وضع حلول تكاملية للتنمية تراعي تداخل كافة المجالات وتعالج كافة التحديات، في تنامي متوقع لعدد السكان ".



من ناحية أخرى، تطرقت الاستراتيجية أيضاً إلى التحديات الخارجية وأهمها ظاهرة تغير المناخ وما يتبعها من ارتفاع منسوب مياه البحر ونوبات الطقس المتطرفة وما يجب اتخاذه من إجراءات لحماية المناطق الزراعية والمنشآت الساحلية والأراضي المنخفضة من الغمر بمياه البحر، كذلك تهديد العواصف الغبارية التي ازدادت شدة وتكراراً في السنوات القليلة الماضية والتي ترافقت مع تدني هطول الأمطار إقليمياً وتناقص الغطاء النباتي.



يشار إلى أن الورشة التشاورية الثانية اختتمت باستعراض للبرامج المقترحة، ثم قام المشاركون بتحديد ثلاثة مشاريع ذات أولوية في المنطقة في كل محور من محاور التنمية المقترحة الاجتماعية و الاقتصادية والعمرانية والمؤسساتية ومشاريع الاستدامة البيئية.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1337 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/23 - 43 : 04 PM