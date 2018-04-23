وزير شؤون الكهرباء والماء يبحث مع السفير الايرلندي أوجه التعاون المشترك المنامة في 23 ابريل / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بمكتبه سفير إيرلندا المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض السيد جوزيف أنتوني كوتر يرافقه كبار المسئولين من شركة ESBI International الإيرلندية الرائدة في مجال الكهرباء.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وبالأخص في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وكذلك استعراض آخر المشاريع التي تم تنفيذها من قبل شركة ESBI .



وأكد الوزير ميرزا دعم حكومة مملكة البحرين لجميع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة ويأتي هذا ضمن سياسة دعم وتوثيق التعاون مع القطاع الخاص، مشيداً الوزير بالجهود المستمرة لشركة ESBI في تنفيذ العديد من المشاريع والاستشارات الهندسية في المملكة والتي تمتد إلى أكثر من 40 عاماً.



من جانب آخر عبر السفير الايرلندي والحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزير ميرزا والمسؤولين على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة، وأشاروا الى أن الأنظمة والتشريعات في مملكة البحرين تشجع الاستثمار الأجنبي في البلاد وأن أبواب كبار المسئولين في البلاد مفتوحة دائماً للقاء بالمستثمرين والاطلاع على سير العمل في استثماراتهم ودعمهم بكافة السبل المتاحة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1337 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/23 - 44 : 04 PM