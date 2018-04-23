مملكة البحرين تحتفي بتتويج القارئ العالمي غدا المنامة في 23 ابريل / بنا / تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تنظم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة شؤون الإعلام الحفل الختامي لمسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الانترنت، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، يلي ذلك عرض فيلم وثائقي حول المسابقة في دورتها الثالثة، ثم كلمة الوزارة، بعدها كلمة ضيف الشرف، تتخللها تلاوات نموذجية للفائزين في فروع المسابقة وتكريمهم، إلى جانب تكريم الشركاء والرعاة.



جدير بالذكر أن تصفيات المرحلتين الرابعة والخامسة لمسابقة القارئ العالمي قد عُقدت في مملكة البحرين خلال اليومين الماضيين، بحضور ستة محكمين من مختلف دول العالم العربي والإسلامي، ليتم غدا تتويج الفائز بلقب القارئ العالمي من كل فرع من فروع المسابقة الثلاث، وهي: القارئ المجود، والقارئ المرتل، والقارئ الصغير.



ودعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جميع المواطنين والمقيمين لحضور الحفل.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1322 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/04/23 - 47 : 04 PM