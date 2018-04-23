مملكة البحرين تحقق المركزين الثاني والثالث في مسابقة "ابتكار الكويت" الكويت في 23 أبريل / بنا / حققت مملكة البحرين إنجازًا مشرفًا في مسابقة "ابتكار الكويت" في دورتها الأخيرة للعام الدراسي الحالي 2017 / 2018، حيث فازت مدرسة النور الثانوية للبنات بالمركز الثاني، ونالت مدرسة الدراز الإعدادية للبنات المركز الثالث، بعد أن تم تقييم المشروعات العلمية والإبداعية المشاركة من العديد من الدول.



وقد تم إعلان النتائج في حفل خاص بدولة الكويت الشقيقة.



وجاءت مشاركة مملكة البحرين بإشراف من وزارة التربية والتعليم ممثلةً بإدارة الخدمات الطلابية.



ح ب/ع ع



بنا 1206 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/23 - 19 : 03 PM