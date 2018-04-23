سمو أمير الكويت يستقبل وزير الإعلام و مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام الكويت في 23 ابريل / بنا / استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في قصر بيان (صباح اليوم) سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، بمناسبة زيارتهما لدولة الكويت لحضور الملتقى الإعلامي العربي.

وفي بداية اللقاء، رحب صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة بوزير شؤون الإعلام ومستشار جلالة الملك، مشيدًا سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور وتقدم في المجالات كافة، وخاصة في الشؤون الإعلامية.

وكلفهما سموه بنقل تحياته وتقديره إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لشعب البحرين بمزيد من التطور والرفعة والرقي.



كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان (اليوم) سعادة وزير شؤون الإعلام وسعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، ورحب سموه بزيارتهم لدولة الكويت، مشيداً سموه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.



ومن جانبهما، نقل سعادة وزير شؤون الإعلام وسعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام تحيات صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد إلى سمو أمير دولة الكويت وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهم الطيبة لسموهما بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والازدهار، وأعربا عن جزيل شكرهما وتقديرهما على كرم الضيافة والوفادة وحفاوة الاستقبال.



كما ألتقى سعادة وزير شؤون الإعلام خلال زيارته لدولة الكويت الشقيقة أخاه معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي السيد محمد الجبري، وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي بين البلدين الشقيقين، كما قام سعادته بجولة في قطاعات الإذاعة والتليفزيون والشؤون الفنية بوزارة الإعلام الكويتية، يرافقه عدد من المسؤولين في وزارة شؤون الإعلام.





ع ذ



بنا 1215 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/23 - 32 : 03 PM