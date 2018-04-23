سمو رئيس الوزراء يستقبل سمو ولي العهد..وسموهما يستذكران التوجيهات الملكية السامية بتبني المبادرات التي تعزز قيم التعايش في المجتمع

المنامة في 23 أبريل/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بقصر القضيبية.



وخلال اللقاء استذكر سموهما التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتبني المبادرات التي تعزز قيم التعايش في المجتمع. وفي هذا الصدد أكد سموهما الحرص على تبني المبادرات التي تمثل خارطة عمل لكافة الأجهزة الحكومية لتنفيذ هذه التوجيهات الملكية السامية ومنها الحرص على أن تتضمن المناهج التعليمية ما يعزز الحوار والتعايش والتفاهم بين الاديان بما يحصن الاجيال ويعزز ايمانهم بالمحبة والسلام خاصة وانهم تربوا في مجتمع يرتكز على التعايش والتآخي وتميز بها عبر تاريخه.



وخلال بحث سموهما للمستجدات اقليميا ودليا، فقد تم استعراض النتائج الايجابية لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الى المملكة المتحدة وحضور سموه حفل تخريج طابور عرض القائد البحري لمرشحي ضباط الكلية الملكية البريطانية ، وفي هذا الصدد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهام مثل هذه الزيارات والمشاركات في توثيق عرى التعاون البحريني البريطاني والارتقاء به وبخاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.







ل.ب/خ.س



بنا 1156 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/23 - 01 : 03 PM