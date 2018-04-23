الأمانة العامة تشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي

الرياض في 23 أبريل / بنا / يشارك الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون السفير حمد بن راشد المري في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والمقرر عقدة يومي الأحد والأثنين 29 و30 ابريل 2018م، في دولة لكويت، باستضافة مجلس الأمة.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها مراجعة وتعديل النظام الداخلي للجنة وفقاً لمرئيات مجالس الدول الأعضاء بشأنه، وكذلك إعداد آليات للتعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون.



ع.ر/ع ع



بنا 1144 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/23 - 50 : 02 PM