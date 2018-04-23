"عقارات الإسكان" تبدأ بطرح "دانات اللوزي" و" دانات بيتك" في معرض الخليج للعقار

المنامة في 23 أبريل / بنا / كشفت شركة عقارات الإسكان التابعة والمملوكة بالكامل لـ"بنك الإسكان" عن نيتها البدء بطرح الفلل التابعة لمشروع "دانات اللوزي" في "معرض الخليج للعقار" من خلال عرض المشروع المكون من 303 فيلا سكنية، كما تعتزم الشركة طرح مشروع شقق "دانات بيتك" في أشبيلية، بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي من خلال الأراضي المملوكة لها، والتي يقام عليها المشروع خصيصاً لتلبية الطلبات على الخدمات الإسكانية ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، حيث من المقرر أن يقام المعرض في مركز البحرين الدولي للمعارض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، اعتباراً من 24 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أيام.



وأكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن مشاركة بنك الإسكان في هذا المعرض من خلال طرح مشروعي دانات اللوزي ودانات بيتك، يأتي في إطار سياسة الترويج لمشاريع السكن الاجتماعي التي يحرص بنك الإسكان على ان يكون له دور أساسي في ابتكار وتوفير الحلول الإسكانية والتمويلية أمام المواطنين المدرجين ضمن قوائم الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية، باعتبار ان البنك يعد شريكاً رئيسياً في خطط وبرامج وزارة الإسكان الرامية إلى تنويع الخيارات وملاءمتها مع متطلبات الأسر البحرينية للحصول على الخدمات الإسكانية المناسبة.



ولفت الوزير إلى حرص بنك الإسكان المستمر على المشاركة السنوية في هذا الاستحقاق العقاري الهام، لما يحظى به من إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقاري والمواطنين الراغبين في التعرف على مستجدات السوق العقاري من حيث مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي المتوفرة.



وأوضح الوزير أن مشروع دانات اللوزي يأتي موازياً ومتسقاً مع السعي الحثيث نحو توفير الوحدات السكنية ذات الكلفة والجودة والمساحة الملائمة لشريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية، كما انه يفتح أبواب الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص الذي تنتهجه الحكومة الموقرة، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية أمام المواطنين ولاسيما المتقدمين لبرنامج "مزايا" حيث توج ذلك من خلال تأسيس شركة دانات اللوزي في عام 2014 ، والتي تعد شركة ذات غرض خاص، ويتولى "بنك الإسكان" دور مدير الاستثمار للمشروع، فيما تتولّى شركة "عقارات الإسكان" المملوكة بالكامل لبنك الإسكان، تطوير مشروع دانات اللوزي المكون من 303 فيلا"، تتميز جميعها بتصميم متوافق مع متطلبات العائلة البحرينية ، ووفق اعلى مستويات الجودة والتي روعي فيها معايير الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة.



كما أوضح سعادته أن بيت التمويل الكويتي سيكون هو المطور الرئيسي لمشروع "دانات بيتك" والبالغ مساحته 27,142 متر مربع، وتم تعيين شركة عقارات الإسكان لإدارة تطوير المشروع، حيث يتكون "دانات بيتك" من 18 مبنى، يشمل كل مبنى على 5 أدوار، ويوفر 460 شقة.



وبيّن الوزير أن الوزارة ستوفّر، وبشكل متوازي مع عرض فلل اللوزي وشقق دانات بيتك في المعرض خيار التمويل من خلال القروض الإسكانية أو الاستفادة من برنامج "مزايا" – برنامج تمويل السكن الاجتماعي - الذي أطلقته وزارة الإسكان في 2013 والذي تشارك فيه عدد من البنوك المحلية لتمكين المواطنين من شراء الوحدات السكنية في المشروع ".



من جانبه أكّد مدير عام بنك الإسكان، الدكتور خالد عبدالله أن مشاركة دانات اللوزي ودانات بيتك في معرض الخليج للعقار يأتي تأكيداً على التزام بنك الإسكان الراسخ بالوصول إلى المواطنين لاطلاعهم على خياراتهم من المساكن في المشاريع التي يساهم فيها البنك.



وقال: "إن البنك بمشاركته في هذه الفعالية يسعى بالتعاون مع وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتقديم خيارات مبتكرة ومتكاملة للمواطنين في مجال السكن والتمويل".



وأضاف الدكتور خالد: "ان مشروعي دانات اللوزي ودانات بيتك يعتبران من أوائل مشاريع الشراكة مع ملاك الأراضي، في مبادرة أطلقها وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، والتي تفتح مجالاً للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الإسكانية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، تماشيا مع سياسة الوزارة والبنك التي انتهجتها في المشاريع السابقة.



وعلى الصعيد ذاته، أكَّد الدكتور خالد عبدالله، أنه روعي في تصميم المشروعين ومرافقهما، تحقيق قدر مهم من الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية عبر إقامة مرافق مناسبة ومؤهلة لتطوير مجتمع محلي يزخر بالتواصل الإيجابي الفعال بين السكان.



وبحسب مدير عام شركة عقارات الإسكان، المهندس إياد عبيد، فإن المشروعين يخدمان المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار للاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان، حيث يقع مشروع "دانات اللوزي" في منطقة اللوزي، والمعروفة بتنوعها السكني وأراضيها الزراعية الخصبة، غرب مدينة حمد على امتداد شارع زيد بن عميرة الذي يربط شارع المزارع بشارع ولي العهد، بينما مشروع " دانات بيتك" يقع في قرية أشبيلية بالمحافظة الشمالية.



وأضاف المهندس إياد، أن مشروع دانات اللوزي يوفر7 انواع من الفلل بتصاميم مختلفة، كما يتضمن المشروع مركزا خدمياً مكونا من 23 محلاً تجارياً بالإضافة لمركز تسوق كبير ومواقف خاصة للمحلات التجارية.



ويتميز المشروع بإطلالته الرائعة على بحيرة اللوزي ومساحاته الخضراء في وسط الفلل السكنية والتي ستكون متنفسا للمقيمين، بالإضافة إلى ممشى يمتد بمحاذاة البحيرة ، مما يجعل المشروع متميزاً بمناخ صحي لممارسة رياضة المشي والرياضات الأخرى.



الجدير بالذكر أن "معرض الخليج للعقار" يعد ملتقى هاماً للمطورين والوسطاء وشركات القطاع الخاص العاملة في مختلف أنشطة الإنشاءات ومؤسسات التمويل بالإضافة إلى جمهور العملاء المترقب للمشاريع الاعمارية التي يضمها المعرض.



كما يوفر الحدث فرصاً استثمارية مغرية للمستثمرين في القطاعين التجاري والسكني في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وينشط خلال أيام المعرض تبادل الخبرات والأفكار وترتيب الصفقات بما يمهد للتعاون بين الأطراف المشاركة في المستقبل.



ع.ر/ع ع



بنا 1134 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/23 - 40 : 02 PM