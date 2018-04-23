تمرين عسكري أردني أمريكي مشترك لمواجهة أخطار أسلحة الدمار الشامل

عمّان في 23 ابريل / بنا / واصلت القوات الأردنية والأمريكية، تمريناً عسكريًا مشتركًا للتدرب على التعامل مع العوامل البيولوجية والمواد المشعة وأسلحة الدمار الشامل.



وجاء في بيان صحفي في عمّان اليوم أن التمرين يشمل على التدرب بأساليب وتقنيات مكافحة تهريب المواد المشعة وكذلك التعامل مع أي مرافق قد تستخدم في مثل هذه الظروف، أو استخدام مستودع لتخزين المواد الناتجة عن مثل هذه المواد، وبالإضافة إلى إظهار كيفية عمل فرق الاستطلاع وفرق نقل وتغليف المادة المشعة وحفظها داخل الصناديق المخصصة لذلك.



وقال قائد التمرين الرائد الأردني أحمد العماوي في تصريحات صحفية إن التمرين اشتمل على تدريبات دقيقة لمكافحة مادة مشعة وكيفية التعامل مع المواد الحساسة باستخدام مختبر كيماوي، والهدف منه أخذ العينات ومكافحة التهريب النووي.



يذكر أن فعاليات النسخة الثامنة من مناورات "الأسد المتأهب" السنوية قد انطلقت يوم الأثنين الماضي بمشاركة 7 آلاف جندي من الجيشين الأردني والأمريكي وتستمر لمدة 10 أيام.



ع ع



بنا 1121 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/23 - 32 : 02 PM