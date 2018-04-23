هيئة جودة التعليم والتدريب تنظم سلسلة من اللقاءات استعدادًا للامتحانات الوطنية للصف السادس

المنامة في 23 أبريل / بنا / كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي عن تطبيق الامتحانات الوطنية للصف السادس وفق النظام الوطني الموحد، والتي تشرف على تنفيذها هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في إدارة الامتحانات الوطنية، معلنة عن احتساب نسبة من نتيجة الطالب في الامتحانات الوطنية ضمن النتيجة النهائية في تقييم وزارة التربية والتعليم.





جاء ذلك بمناسبة تنظيم الهيئة سلسلة من اللقاءات التعريفية للمدارس المشاركة في أداء الامتحانات الوطنية لطلبة الصف السادس؛ لإطلاعهم على آليات التنفيذ، وأهم القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه الامتحانات، بحضور ممثلي المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي أبدت رغبة المشاركة في الامتحانات، وبحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم.



وشددت الرئيس التنفيذي على أن الامتحانات الوطنية هي إحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين، المنبثقة عن الرؤية الوطنية 2030، والتي تسعى إلى تعليم المواطن البحريني تعليما راقيا ومتطورا، وذا جودة تتوافق والمستويات الدولية، وذلك لما يشكله تطوير التعليم من أهمية؛ لكونه من أهم مرتكزات الرؤية التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، كقاعدة راسخة للتنمية المستدامة، والاستثمار في بناء المواطن البحريني علميا وعمليا.



من جانبها قالت مدير إدارة الامتحانات الوطنية الأستاذة وفاء اليعقوبي، إن الامتحانات الوطنية لطلبة الصف السادس تهدف إلى تقييم أداء الطلبة، وإعطاء مقياس واضح وشامل عن تطور مهاراتهم المعرفية، واللغوية، والحسابية في نهاية الحلقة الدراسية الثانية في المواد الأساسية: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وتصمم الهيئة الامتحانات الوطنية وفق المنهج الوطني، وفي ضوء المعايير الدولية المعتمدة.



وقد صدر عن مجلس الوزراء الموقر قرار رقم (05-2379 ) ينص على "تطوير نظام وطني موحد للامتحانات الوطنية، يتم تنفيذه بشكل متدرج وصولا لاستكمال العمل فيه بحلول العام 2020، وتشرف عليه هيئة جودة التعليم والتدريب".



من جانب آخر، نفذت هيئة جودة التعليم والتدريب عددا من اللقاءات التعريفية لرؤساء تصحيح الامتحانات الوطنية للصف السادس لعام 2018، التي نفذت في الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري، وذلك لتعريفهم بآليات تصحيح أوراق الامتحانات بشكل يضمن دقة النتائج، ونزاهتها، وشفافيتها، كما تضمنت اللقاءات؛ التعريف بهيئة جودة التعليم والتدريب، وإبراز دور إدارة الامتحانات الوطنية ومسئولياتها، وعرض أهداف الامتحانات الوطنية.



وخلال اللقاءات، اطلع الرؤساء وقادة فرق التصحيح، والمصححون على أدوارهم، والمهام التي سيقومون بها في عملية التصحيح، وتم شرح العملية بشكل مفصل.



الجدير بالذكر، أن الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر قد انطلقت خلال شهر مارس، وكانت في امتحانات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات، أما فيما يتعلق بامتحانات الصف السادس فستكون في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، خلال الفترة من 22-26 من شهر أبريل الجاري 2018.



ن.ف/ع ع



بنا 1111 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/04/23 - 29 : 02 PM