المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تفتتح أولى فعاليات "حقوقي 2"

المنامة في 23 أبريل / بنا / ضمن الحزمة الأولى من فعاليات برنامج «حقوقي 2» الذي تم تدشينه الاسبوع الماضي خلال حفل استضافه معهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقا من دورها الاستراتيجي في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع وفق معايير وطنية ودولية، محاضرة توعوية حول "دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" قدمها السيد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.





وتناولت المحاضرة التوعوية عدداً من المحاور، أبرزها لمحة تاريخية عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وموقعها في المنظومة الدولية ودور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.



من جانبه، أكد الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية أن برنامج «حقوقي» يأتي للسنة الثانية على التوالي لأهميته في صنع كوادر وطنية من العاملين في الوظيفة العامة تتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية من خلال تنمية وتعزيز مهاراتهم في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوقهم وواجباتهم بشكل خاص، وذلك لما يشكله موظفو القطاع العام في الدولة من أهمية في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية.



ويستهدف برنامج «حقوقي 2»، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، في الفترة من أبريل الى ديسمبر 2018 ، موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ويتكون من خمس حزم هي المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين، وثقافة المواطنة، والثقافة الحقوقية، والحقوق والحريات، ومهارات دستورية وحقوقية.



ع.ر/ع ع



بنا 1054 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/23 - 26 : 02 PM