نائب رئيس مجلس الوزراء يرعى افتتاح "المؤتمر والمعرض الوطني الرابع للسلامة والصحة المهنية"

المنامة في 23 أبريل / بنا / يفتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الرابع للسلامة والصحة المهنية، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مجلس السلامة والصحة المهنية، وذلك خلال يومي 25-26 أبريل 2018م، تحت شعار "المناهج المبتكرة في مجال السلامة والصحة المهنية"، بمركز الخليج للمؤتمرات في فندق الخليج.



ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين والعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث سيتم تقديم أوراق عمل عن آخر الحلول المبتكرة لمواجهة اخطار السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتناول أبرز الموضوعات المعنية بهذا المجال اسهاماً في تطوير أسس ومبادئ سلامة بيئة العمل والعاملين في مواقع العمل، وتعميم أفضل الممارسات من أجل حماية الكوادر العاملة وضمان سلامتها من المخاطر المهنية.



كما يقام على هامش المؤتمر معرضاً نوعياً لاستعراض ومناقشة التقنيات الجديدة والحلول، وتقديم أحدث الأجهزة ومعدات الوقاية الشخصية وخدمات الدفاع المدني لعدد من الشركات الرائدة والاستشارية والمتخصصة في هذا المجال.



ع.ر/ع ع



بنا 1035 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/23 - 45 : 01 PM