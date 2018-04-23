مؤسسة المبرة الخليفية تعقد اللقاء الشهري لأبريل 2018 بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنامة في 23 أبريل / بنا / أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن عقد اللقاء الشهري لأبريل 2018، بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لطلبة المؤسسة في مقر الإدارة في بوابة البحرين المالي بعنوان: السلع المعمرة وجريمة احتيال التسويق الشبكي والهرمي وقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وذلك يوم السبت 7 ابريل 2018م.

وتم استضافة اللقاء من قبل الأستاذة صفاء قاسم صفر رئيس مجموعة التوعية الاستهلاكية التي حرصت على الارتقاء بمستوى الوعي الاستهلاكي لدى الطلبة فيما يخص بممارساتهم الاستهلاكية اليومية وبثقافة الادخار، وتسليط الضوء على محاور اساسية تعني بالمستهلك وحثه على التصدي لأي مخالفات او تجاوزات من قبل أصحاب الأعمال، علاوة على اثراء معلوماتهم بشأن قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وأبرز القرارات الوزارية ذات العلاقة.



من جانبها علقت سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المبرة الخليفية قائلة: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نقوم بعقد اللقاء الشهري لأبريل 2018 الذي سَيُمكن الطلاب المشاركين من معرفة معنى وعقوبة التسويق الشبكي أو الهرمي، وكيفية التصدي لهذه الممارسات المحظورة ومن ثم كيفية التواصل مع حماية المستهلك. ونتقدم بالشكر الى الأستاذة صفاء صفر على تفضلها بإستضافة اللقاء، ونتطلع قُدماً الى استضافة المزيد من الفعاليات واللقاءات المماثلة مستقبلاً".



وتتطلع مؤسسة المبرة الخليفية إلى المزيد من سبل التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير الشباب البحريني الواعد الذي سيصنع مستقبل زاهر ومضيء بإذن الله تعالى.



ع.ر/ع ع



بنا 1033 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/23 - 49 : 01 PM