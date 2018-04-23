برعاية وزير العمل..45 مؤسسة في "يوم المهن" بالجامعة الخليجية المنامة في 23 أبريل/ بنا / تنطلق يوم غد الثلاثاء فعالية يوم المهن بالجامعة الخليجية برعاية سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، في تمام العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في القاعة الكبرى بالمبنى الرئيسي للجامعة الخليجية في سند.

ويشارك في المعرض أكثر من 45 مؤسسة حكومية وخاصة من بينها وزارة العمل ، بابكو، وبنك الإبداع، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات الإعلامية.

ويأتي هذا الحدث المهم في إطار تعزيز التواصل المباشر بين طلبة الجامعة وخريجيها عن طريق توفير فرص العمل والتدريب لهم وتعريف سوق العمل المحلي بكفاءة المخرجات الجامعية وإمكانيات الطلبة الخريجين، كما أن يوم المهن يعد فرصةً ثمينة للطلبة المقبلين على التخرج والخريجين للقاء أكبر عدد من الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

من جهته صرح رئيس الجامعة الخليجية الدكتور مهند المشهداني: "ان يوم المهن يعتبر نافذة تطل على واقع متطلبات سوق العمل من جهة، وتعكس مستوى الكفاءة العلمية والتدريب لدى الطلبة من جهة أخرى". وأضاف "اليوم في الجامعة الخليجية قررنا أن نجعله يوما لجميع الباحثين عن العمل في مملكة البحرين تعبيرا عن شكرنا لسعادة وزير العمل على رعاية هذا الحدث وإيمانًا منا بضرورة تكاتف كافة أفراد المجتمع مع الباحثين عن العمل".

وأكد رئيس وحدة الخدمات الطلابية الدكتور شفيق أحمد على أن يوم المهن يعمل على تعزيز التواصل بين الطلبة وسوق العمل من خلال توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لهم، وتعريف سوق العمل بمخرجات التعليم الجامعي ومستوى الكفاءة العلمية والمهنية لدى الطلبة الخريجين، كما يهدف إلى خلق فرص تتيح للفئة المستهدفة من الطلبة والخريجين الالتقاء مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتعرف على احتياجات سوق العمل المحلي.

وتدعو الجامعة الخليجية جميع طلابها والمقبلين على التخرج وخريجيها لحضور يوم المهن واصطحاب سيرتهم الذاتية للاستفادة من هذا اليوم.





ح ب/خ.س



بنا 0948 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/23 - 27 : 01 PM