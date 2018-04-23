ضمن اتفاقية وقعها وزير المواصلات والاتصالات "بنك البحرين الوطني" الراعي الفضي لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 المنامة في 23 أبريل/ بنا / سعيا للجهود التي تبذلها اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، وتوجيهات سموه في اشراك البنوك والشركات الوطنية وتفعيل دورهم وحضورهم في الفعاليات العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين، قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ورئيس اللجنة التنفيذية بتوقيع عقد رعاية مع بنك البحرين الوطني كراعي فضي لمعرض البحرين الدولي للطيران المزمع عقده في قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين ما بين 14-16 نوفمبر 2018، برعاية ملكية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني وبالتعاون مع شركة فانبروا الدولية المحدودة.

وبهذه المناسبة أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن شكرة وتقديره لإدارة بنك البحرين الوطني لرعايته المعرض هذا العام وعلى اهتمامه وتقديره لمثل هذه الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها المنامة وتسهم في إبراز أسم المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأضاف ان دعم ومشاركة بنك البحرين الوطني مثال يحتذى به على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في إنجاح المعرض، حيث قدم دعماً ماليا بوصفه راعياً فضيا للمعرض.

هذا وصرح السيد جان كريستوف دوراند، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني بالقول: " تماشياً مع التزامنا المستمر بدعم المبادرات والفعاليات التي تعزز الاقتصاد البحريني وتقوي شراكتنا مع المجتمع المحلي، فإن بنك البحرين الوطني يفخر بمشاركته كراع فضي في معرض البحرين الدولي للطيران لهذا العام، كونه حدث استراتيجي هام على مستوى مملكة البحرين، ولما له من دور في إبراز مكانة المملكة ووضعها على خريطة الأعمال العالمية."

والجدير بالذكر أن المعرض قد حقق نجاحات في الدورات الأربع الماضية في استقطاب نخبة من البنوك والشركات البحرينية لرعاية معرض البحرين الدولي للطيران والذي من شأنه المساعدة في تفعيل الحضور على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.





ع.ر/خ.س



بنا 0914 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/23 - 26 : 12 PM