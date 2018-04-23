مقتل 14 من قوات الجيش والشرطة في هجومين متزامنين غربي أفغانستان

كابل في 23 أبريل/ بنا / قتل 14 من قوات الجيش والشرطة، في هجومين متزامنين بولاية باغديس غربي افغانستان، بحسب ما أعلنت الشرطة الأفغانية.

وقال نائب رئيس شرطة الولاية غلام ساروار حيدري إن عددًا كبيرًا من المسلحين شنّوا هجومًا على وحدات تابعة للجيش في مقاطعة "أب كماري"، ما أسفر عن مقتل 9 جنود.



وأضاف أنه في أثناء ذلك استهدفت مجموعة أخرى من المسحلين عناصر في الشرطة، ما أدّى لمقتل 5 منهم.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، حتى الآن حمّل حيدري حركة طالبان الناشطة بالولاية المسؤولية عن الهجومين.



يذكر ان 57 شخصًا قتلوا امس وأصيب 119 في هجوم انتحاري، تبنّاه تنظيم داعش، استهدف مركزًا لتسجيل الناخبين في العاصمة كابل.



و.ش/خ.س



بنا 0908 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/23 - 16 : 12 PM