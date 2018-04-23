وزارة الإسكان تبحث الاستفادة من التجربة الماليزية في توفير المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة المنامة في 23 أبريل / بنا / استقبلت وزارة الإسكان صباح أمس وفداً يضم عددا من الشركات الماليزية المتخصصة في مجال توفير المسطحات الخضراء والتشجير، لبحث فرص الاستفادة من التجربة الماليزية في هذا المجال، وإمكانية التعاون مع تلك الشركات في توفير المسطحات الخضراء في مشاريع مدن البحرين الجديدة، وذلك في إطار توجهات الوزارة للاطلاع على القدرات الدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات.

وخلال اللقاء استعرضت وزارة الإسكان جهود الحكومة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي والمدن الإسكانية الجديدة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وما تضمنته مسيرة الإسكان في البحرين التي تمتد إلى ما يقارب 60 عاماً من محطات أسهمت في توفير سبل العيش الكريم وتحقيق الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر البحرينية، بفضل الرعاية والدعم اللامحدود لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام الحكومة بملف السكن الاجتماعي، مشيرةً إلى التوجه المستقبلي للوزارة للتحول من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى الكفاءة التنظيمية لإدارة ملف السكن الاجتماعي بالمملكة.



وخلال اللقاء، تم استعراض مبادرات وخطط الوزارة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة للملف الإسكاني، سواء من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة، أو مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي شرعت الحكومة في تطبيقها فعليا اعتبارًا من 2013، ضمن استراتيجيتها لتوفير 25 ألف وحدة سكنية التي نص عليها برنامج عمل الحكومة، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتسق مع الأهداف الإنمائية للتنمية الحضرية.



وقامت الوزارة بعد ذلك باصطحاب الوفد إلى جولة ميدانية لمواقع العمل في المدينة الشمالية ومدينة خليفة، واللتين تعدان من أبرز المدن الإسكانية التي تنفذها في الوقت الراهن، مؤكدةً أن ما يميز مشاريع المدن الجديدة هو قدرتها على خلق مجتمعات عمرانية جديدة تتمتع بالخدمات العامة كالمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والخدماتية والدينية إلى جانب الخدمات الإسكانية، الأمر الذي جسد مراحل التطور العمراني بالمملكة.



من جانبه أعرب الوفد الماليزي عن إعجابه بتجربة البحرين في تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، وخطط الوزارة الرامية إلى توفير السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، حيث قام باستعراض التجربة الماليزية في تطوير العاصمة الإدارية لماليزيا بوتراجاي من خلال ورشة عمل قدمت للمعنيين بذلك من قبل وزارة الإسكان .







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0907 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/23 - 26 : 12 PM