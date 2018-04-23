"الإسكان" تدعو اتحادات المنتفعين إلى الالتزام بالاشتراطات التعاقدية

المنامة في 23 أبريل/ بنا / دعت وزارة الإسكان كافة اتحادات المنتفعين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التعاقدية، مؤكدةً أن خطوة تأسيس اتحاد للمنتفعين في كل عمارة تهدف إلى تنظيم حقوق القاطنين بناءً على الأطر القانونية التي حددها القرار الوزاري، وأن هذا التوجه يعزز مبدأ التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنتفعين للمحافظة على شقق التمليك وصيانتها وِفقًا لآليات قانونية وإدارية مبتكرة يشارك فيها أصحاب الشقق أنفسهم من خلال مجالس إدارة ولجان منتخبة.



وتابعت الوزارة قائلة: "إن تأسيس اتحاد المنتفعين يعد أحد مكتسبات الخطة الإسكانية التي استطاعت وزارة الإسكان أن تحققها على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، وبحسب آلية العمل المقترحة لتنظيم العلاقة بين وزارة الإسكان والاتحادات المنتخبة"، مشيرةً إلى أنه من المقرر مستقبلاً أن يتم تشكيل مكتب تنسيقي لاتحادات المنتفعين بمقر الوزارة، تكون مهمته الإشراف العام والرقابة والتنسيق على عمل اتحادات منتفعي شقق وزارة الإسكان، وحفظ ملف لكل اتحاد، وتلقي الشكاوى من مجالس الإدارات، واستلام تقارير دورية عن نشاط كل اتحاد، بالإضافة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية بصفة مراقب.



وأضافت وزارة الإسكان بأنها تعكف حاليًّا على تفعيل أدوار اتحادات المنتفعين المشهرة وذلك من خلال تثقيف مجالس الاتحادات المشهرة بكيفية إدارة وصيانة مبانيهم كمرحلة أولى ، من خلال استدعائهم إلى الوزارة وتقديم عروض مرئية تعزز ذلك، مؤكدةً أنها حريصة على خلق آلية مراقبة دائمة من المعنيين بالوزارة للاطلاع على أداء هذه الاتحادات والتدخل فيها حينما يتطلب الأمر ذلك.



وأشارت إلى أنَّ المرحلة الثانية ستشمل اتحادات المنتفعين في حال تأسيسها بواسطة الاستشاري القانوني الذي سيباشر هذا العمل خلال الفترة القليلة المقبلة بتفعيل دور اتحاد المنتفعين بمشاريع شقق مدينة عيسى، وأم الحصم، والسنابس، واللوزي، وهورة سند، ومشروعيْ مدينة حمد والبديع والعمارات المتبقية بمشروع سلماباد، كما أنه سيتم -في حال توزيع شقق أي مبنى جديد- تأسيس وتفعيل دور الاتحاد بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ تأسيس الاتحاد وفقًا لدليل الصيانة المعتمد لوزارة الاسكان.



الجدير بالذكر، أن الإحصاءات الأخيرة التابعة لوزارة الإسكان تشير إلى إشهار حوالي 70 مجلس إدارة لاتحاد المنتفعين بمختلف مشاريع شقق التمليك في كافة محافظات المملكة كمشروع العمارات السكنية بسلماباد والبرهامة وأم الحصم واللوزي ومشروعيْ شقق وسط المحرق وتوبلي، وذلك منذ البدء في تفعيل الاتحاد في العام 2014 حتى تاريخه، بإجراء انتخاب مجالس إدارات اتحاد المنتفعين من أصحاب الشقق السكنية للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان رقم 188 للعام 2010 لتأسيس اتحاد المنتفعين وآليات عمله، لتكون وزارة الإسكان بذلك الجهة الأكثر تنظيماً لنظام اتحاد المنتفعين بالمملكة.



ن.ف/خ.س



بنا 0859 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/23 - 03 : 12 PM