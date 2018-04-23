وزير التربية والتعليم يفتتح برنامج "ستيم" بمشاركة 600 طالب المنامة في 23 أبريل /بنا/ افتتح وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، فعاليات برنامج "ستيم" التدريبي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، والذي تنظمه وتحتضنه كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، بالتعاون مع الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية لدى المملكة وشركة BAE Systems للصناعات الجوية والدفاعية، وذلك بحضور السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى البحرين، وبمشاركة 600 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية من 20 مدرسة حكومية.

وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بهذا البرنامج الذي يعزز معارف ومهارات الطلبة في مجالات تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي، إذ تعد العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات هي المحرك الحيوي للابتكار والتقدم في العالم، منوهًا بالتعاون التعليمي المثمر والمستمر بين المملكة والمملكة المتحدة في المجال التعليمي، خصوصًا أن النظام التعليمي البريطاني يعد من أبرز وأفضل أنظمة التعليم، ويتميز بكونه يزود الطلبة بأهم المعارف والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والتفوق فيه، فضلًا عن القدرات التي تعينهم على المساهمة الفاعلة في تنمية بلدانهم.



واستعرض الوزير أبرز النتائج المتميزة للبحرين في مجال تدريس العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في السنوات الأخيرة، إذ حققت أعلى نسبة تقدم بين جميع الدول المشاركة في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم (تيمس 2015) بمعدل 45 درجة معيارية، إضافةً إلى تحصل طالباتنا في هذه الاختبارات على 492 درجة، لأول مرة على الإطلاق في المنطقة العربية، مع فوزهن بالمركز الأول في الدراسة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة (بيرلز)، كما أكدت الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي أن مناهج المملكة في مادتي العلوم والرياضيات تتسق مع الأطر والتوجهات الدولية بنسبة تصل إلى 88%، في حين أن المتوسط الدولي لا يتجاوز 76%، أما تقرير التنافسية الدولية الصادر مؤخرًا فقد أكد التقدم اللافت للمملكة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إذ احتلت المركز 36 بين 137 دولة، من حيث توافر الأنترنت لأغراض تعليمية في المدارس، والمركز 24 من حيث جودة النظام التربوي.



من جانبه، نوه سفير المملكة المتحدة لدى البحرين بالتعاون المتميز بين البلدين الصديقين في المجال التعليمي، والذي يأتي في إطار تعاونات كثيرة في شتى مجالات التنمية، تأكيدًا على عمق علاقات الصداقة البحرينية البريطانية التي تمتد إلى أكثر من 200 عام، معربًا عن إعجابه بالاهتمام الذي توليه البحرين بتطوير مستوى التعليم لديها في جميع المراحل، والحرص على مواكبته للمتغيرات المتجددة في الحقل التربوي العالمي أو في سوق العمل، من خلال تعزيز الشراكات مع بيوت الخبرة والمؤسسات الدولية العريقة.



أما الدكتور جيف زابودسكي الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية فقد أثنى على دعم الوزير لهذا البرنامج التدريبي، الذي يتناول هذا العام موضوع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فضلًا عن سعيه لتعريف الطلبة بأهمية دراسة تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، لارتباطها الوثيق بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مع تزويدهم بمستجدات المعارف النظرية والمهارات الإبداعية في هذه المجالات، من خلال مجموعة من الورش والتطبيقات العملية المتصلة بالمناهج الدراسية.



بدوره، أكد السيد رتشارد روز مدير المجلس الثقافي البريطاني أن هذا البرنامج التدريبي نجح في استقطاب آلاف الطلبة منذ تدشينه في العام 2014، وأتاح لهم فرصة التواصل مع نخبة من الخبراء البريطانيين في التخصصات التي يتمحور حولها البرنامج، منوهاً بالمشاركة المتميزة لطلبة البحرين في مختلف ورش البرنامج التدريبية.



واشار السيد مارك سمبكينس المدير الإقليمي لشركة BAE Systems إلى أن البرنامج الذي يمتد في الفترة 22-26 أبريل الجاري، يتضمن العديد من الورش التدريبية التي يشرف عليها نخبة من الخبراء من داخل مملكة البحرين وخارجها.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0856 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/23 - 24 : 12 PM