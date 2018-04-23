وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة

المنامة في 23 أبريل/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معينا لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، معربًا معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترتكز على ثوابت تاريخية وتستند إلى دعائم قوية، مؤكدًا معاليه أن هذه العلاقات تشهد على الدوام تقدمًا وازدهارًا على المستويات كافة في ظل ما تحظى به من أولوية كبيرة من قبل البلدين والشعبين الشقيقين، والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، متمنيًا لسعادة السفير كل التوفيق في مهام عمله، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الرقي والرخاء.



من جانبه، أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لتعزيز وتوطيد مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من روابط وصلات تاريخية وثيقة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



ل.ب/خ.س



بنا 0846 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/23 - 50 : 11 AM