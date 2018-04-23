معهد البحرين للتدريب يدرب طلبة جامعة البحرين المتوقع تخرجهم

المنامة في 23 أبريل/ بنا / بدأ قسم تدريب المؤسسات بمعهد البحرين للتدريب تنفيذ اتفاقية تدريب طلبة كلية الآداب بجامعة البحرين المتوقع تخرجهم، لتعزيز المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال رحلتهم الدراسية، في إطار التعاون مع مؤسسات التعليم العالي، للمساهمة في تنمية الكوادر البحرينية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.



وأكدت الدكتورة سماح العجاوي القائم بأعمال مدير عام معهد البحرين للتدريب اعتزاز المعهد بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي في مجال تدريب الطلاب والخريجين وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل، منوهةً إلى أن المعهد يتمتع بسمعة طيبة كمؤسسة تدريبية وطنية تمتلك الكفاءات العالية والخبرة الواسعة في مجالات التدريب المهني.



من جانبها، قالت الطالبة فاطمة الخنيزي من كلية الآداب بجامعة البحرين إن عملية تدريبها في المعهد التي بدأت منذ فبراير وتستمر حتى مايو المقبل ساعدتها كثيرًا في صقل وتطوير مهاراتها الشخصية والعلمية في تخصص الترجمة وخصوصًا الترجمة الصحفية، مشيرةً إلى أن المتابعة المستمرة من رئيس قسم تدريب المؤسسات أسهمت في تقدمها في عملية الترجمة، وأضافت أنها ترجمت العديد من النصوص الصحفية والقانونية خلال فترة تدريبها في المعهد، معبرةً عن سعادتها بهذه التجربة التي تعزز ما اكتسبته من معارف ومهارات في الجامعة.







ن.ف/خ.س



بنا 0845 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/23 - 49 : 11 AM