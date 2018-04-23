تكريم الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار

الرياض في 23 أبريل/ بنا / بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يصادف 21 أبريل من كل عام ، شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون وبالتعاون مع غرفة الرياض ممثلةً بالمجلس التنسيقي لتحفيز المنشآت للمشاركة في المحافل الدولية "تحفيز"، في اللقاء الذي نظم بهذه المناسبة .



وشاركت الأمانة العامة ممثلة بقطاع الاقتصادية والتنموية بورقة عمل تفاعلية حول منظومة الابتكار الوطنية القاها المستشار مزعل الحربي، وأشار فيها إلى أهمية التنسيق والترابط والتكامل بين جميع المؤسسات والهيئات ذات الدور الوظيفي والأثر الاقتصادي لضمان دمج الابتكار ضمن استراتيجياتها .



و تطرق الحربي إلى ضرورة بناء السياسات الاقتصادية والتنموية على الخصائص الثقافية والاقتصادية الوطنية لبناء قاعدة معرفية ممثلة بالجامعات ومراكز البحث والتطوير لتنمية القاعدة التقنية والصناعية، وبالشركات الصغيرة والمتوسطة كمقدم للمنتجات والخدمات وتحسين جودتها للمجتمع والاسواق وذلك لضمان استمرار توليد المعرفة ونشرها وتوظيفها واستخدامها لتعزيز التنمية المستدامة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية.



وفي نهاية اللقاء تم تكريم الأمانة العامة وشكرها على المشاركة بهذا اللقاء للاحتفاء باليوم العالمي للإبداع والابتكار.







ح ب/خ.س



بنا 0740 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/23 - 48 : 10 AM